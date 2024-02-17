$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Иранская газета отфотошопила жену Криштиану Роналду на семейном снимке

В иранских СМИ изменили внешний вид Джорджины Родригес, супруги португальского форварда Криштиану Роналду, на фото с празднования 39-летия футболиста. Иранская газета "Хамшахри", рассказывая о вечере, посвященном дню рождения форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, проиллюстрировала новость фотографией из личного архива футболиста. Однако, читатели обнаружили существенное отличие фотографии из газеты от оригинального снимка.

Иранская газета отфотошопила жену Роналду на семейном снимке
© globallookpress.com

Перед использованием фото, редакторы, посредством фотошопа, существенно уменьшили размер ягодиц Родригес, которая на фотографии стоит боком. При этом откорректирована была лишь верхняя часть редактируемого объекта.

соцсети Роналду/ газета "Хамшахри"

Криштиану Роналду отметил 39-й день рождения 5-го февраля. В текущем сезоне португалец забил 25 голов и отдал 11 голевых передач в 26-ти матчах во всех турнирах.

Футбол
Криштиану Роналду
1