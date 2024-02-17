Иранская газета отфотошопила жену Роналду на семейном снимке

Иранская газета отфотошопила жену Криштиану Роналду на семейном снимке
В иранских СМИ изменили внешний вид Джорджины Родригес, супруги португальского форварда Криштиану Роналду, на фото с празднования 39-летия футболиста. Иранская газета "Хамшахри", рассказывая о вечере, посвященном дню рождения форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, проиллюстрировала новость фотографией из личного архива футболиста. Однако, читатели обнаружили существенное отличие фотографии из газеты от оригинального снимка.
Перед использованием фото, редакторы, посредством фотошопа, существенно уменьшили размер ягодиц Родригес, которая на фотографии стоит боком. При этом откорректирована была лишь верхняя часть редактируемого объекта.
Криштиану Роналду отметил 39-й день рождения 5-го февраля. В текущем сезоне португалец забил 25 голов и отдал 11 голевых передач в 26-ти матчах во всех турнирах.