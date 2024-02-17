«Барселона» выбрала нового тренера

«Барселона» работает над поиском нового тренера после того, как Хави объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона. Как стало известно AS, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта и спортивный директор Деку одобрили кандидатуру Роберто де Дзерби.

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По данным источника, представители «Барселоны» уже провели встречу с представителями де Дзерби. Проблема в том, что за итальянца придётся платить «Брайтону» компенсацию в 10 миллионов евро.

Агенты де Дзерби попросили «сине-гранатовых» дать им время на решение этой проблемы. При этом «Барса» дала гарантии того, что именно итальянец получит эту работу, если вопрос с компенсацией будет решён положительно, сообщаетeuro-football.ru .