Мбаппе после разговора с президентом ПСЖ начал матч на скамейке запасных

Напомним, ранее Мбаппе заявил президенту клуба, что он покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Аль-Хелаифи ожидал другого решения, но уже смирился с мыслью о том, что потеряет часть инвестиций, которые он вложил в Мбаппе. После разговора с Килианом они пожали руки, и, как итог, никаких штрафов не будет. Сообщается, что это был разговор двух людей, которые очень уважают друг друга.