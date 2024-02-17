Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти

Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси по голам без учета пенальти. Об этом сообщает MessivsRonaldo.app в социальной сети X.

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У 39-летнего португальца 714 мячей, у аргентинца — 713. Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра» открыл счет на 17-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 20-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии. Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету девять результативных передач. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по системе «гол плюс пас». Всего у португальца 875 мячей в 1206 матчах, у Месси — 821 гол в 1047 играх.

Роналду подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» в 2022 году. Его базовый оклад — 75 миллионов долларов в год, и больше 200 миллионов с учетом коммерческих выплат и доходов за роль амбассадора.