Агент Хуана Кордобы прокомментировал сообщения об интересе из РПЛ

Агент Лукас Харамильо, представляющий интересы полузащитника «Депортиво Кали» Хуана Кордобы, заявил, что с ним не связывался ни один клуб МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
— Пока это только слухи. Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами. Только несколько агентов спрашивают об игроке, но ничего конкретного. Более того, я считаю, что команда не отпустит Хуана за такую цену, — цитирует Харамильо Sport24.
В текущем сезоне 20 летний Кордоба провел в чемпионате Колумбии семь матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевых передачи.