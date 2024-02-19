Стало известно, как Абаскаль может навредить россиянам

Бывший главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов на YouTube-канале "Это футбол, брат!" высказался о перспективах нападающего "Спартака" Александра Соболева сесть на лавку из-за решения наставника команды Гильермо Абаскаля.

"Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону российских игроков? Да, я тоже так считаю. Соболев и на турнире в ОАЭ прилично выглядел. Мое мнение, что он должен играть. Но это мое мнение", - сказал Стукалов.

Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года, перейдя из "Крыльев Советов". В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами (один с пенальти) и пятью результативными передачами. После отправки в аренду Кейта Бальде и Шамара Николсона он остался единственным нападающим команды.

На турнире в ОАЭ этой зимой Соболев забил один мяч в одном матче за "Спартак".