В «Милане» прокомментировали слухи о продаже клуба

«Хочу категорически заявить – это абсолютная неправда. Я здесь надолго. У меня есть работа, которую я должен выполнить. Я хочу вернуть клуб на вершину Серии А и Европы, и я не остановлюсь перед достижением этих целей. Когда мы их достигнем – я захочу достичь их ещё раз.