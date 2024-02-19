Игрок «Лутона» рассказал о перенесенной остановке сердца

«Мне невероятно повезло, что я остался жив. Если есть шанс, что я снова смогу играть, а я не собираюсь делать ничего против рекомендаций специалистов, то я бы с радостью это сделал. Пока ещё рано говорить об этом, нужно провести ещё много тестов, но я бы не стал списывать это со счетов.



Это был обычный день, и это самое тревожное. Я подбежал к средней линии и почувствовал сильное головокружение. Помню, я подумал: «Через секунду всё будет в порядке», но в итоге это оказалось не так.



Я очнулся, а вокруг были парамедики и все остальные. Это случилось ещё и в мае, но я сразу понял, что это совсем другое. В прошлый раз я очнулся почти как от сна, а в этот раз — от небытия. Парамедики, физиотерапевты и клубные врачи сразу же подняли панику. Я был немного дезориентирован, не мог говорить или двигаться, я просто пытался понять, что происходит.



Пока это происходило, я помню, что думал: «Я могу умереть здесь», и это довольно сюрреалистичная мысль — думать так и не иметь возможности двигаться и реагировать. 2 минуты 40 секунд я был в отключке. Мне понадобился дефибриллятор, чтобы привести себя в чувство. Огромное спасибо парамедикам и врачам клуба — без них меня бы здесь не было», — приводит слова Локьера ВВС.