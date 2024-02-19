Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо первым сообщил, что Мбаппе заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе. По информации Marca, в тот день Мбаппе также заявил ему о соглашении с «Реалом», которое будет рассчитано на пять лет. Игрок перейдет в испанский клуб летом 2024 года в статусе свободного агента. Газета.Ru

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и дважды победил в Кубке французской лиги. До этого игрок выступал за "Монако", вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций. ТАСС