Титов о приговоре Промеса: «Русские своих в беде не бросают»

Егор Титов поделился мнением о ситуации с Квинси Промесом.

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– Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси?

– Вопрос лежит в юридической плоскости. Мне тут сложно давать советы. Думаю, клуб сам в состоянии разобраться, все разложить по полочкам.

В любом случае игрок подаст апелляцию. Как я понимаю, по голландским законам ее могут рассматривать довольно долго. Все затянется. Тут главное, как сам Промес себя чувствует в нынешней ситуации, готов ли концентрироваться на футболе. В последнем контрольном матче с «Кайратом» оформил дубль. Значит, не все так плохо с настроем.

Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому, на мой взгляд, Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал.

– Но ведь есть и те, кто считает, что «преступник не должен играть в народной команде» и с ним нужно немедленно расстаться.