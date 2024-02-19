«Сочи» расторг контракт с Юргановым

Футбольный клуб «Сочи» расторг контракт по соглашению сторон и без дополнительных выплат с центральным защитником Игорем Юргановым, сообщает журналист Иван Карпов в своём телегерам-канале.

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По информации источника, Юрганов станет игроком воронежского «Факела». Соглашение будет рассчитано на 1,5 года.

30-летний Юрганов выступал за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с сочинцами был рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 600 тыс.