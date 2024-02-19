Боссы «Баварии» не уверены, что Флик сможет достойно заменить Тухеля

Некоторые люди из руководства «Баварии» не уверены, что бывший тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик сможет достойно заменить Томаса Тухеля во главе команды. Об этом сообщает издание The Athletic.

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По информации источника, «Бавария» наладила контракт с Фликом, но единогласной уверенности в том, что экс-наставник сборной Германии сможет с успехом заменить Тухеля, среди руководства мюнхенцев нет. В клубе предпочитают дать Томасу время до лета, прежде чем принять решение о его будущем.