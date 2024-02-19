Игрок ЦСКА Роша рассказал, почему быстро адаптировался в России

«Большую роль сыграл тот факт, что стиль игры ЦСКА идеально для меня подходит. Здесь и тактические моменты, и другие требования к игроку моего амплуа. Кроме того, можно сказать, что клуб принял меня с распростёртыми объятьями. Все вопросы решались очень оперативно, благодаря чему я мог с первых же дней после приезда в Москву полностью сосредоточиться на футболе и ни на что не отвлекаться. Всё это помогло мне быстро адаптироваться и провести хороший первый сезон в ЦСКА», — приводит слова Виллиана Роши Bobsoccer.