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«Бавария» может уволить Тухеля в случае поражения от «РБ Лейпциг»

«Бавария» может расстаться с главным тренером команды Томасом Тухелем, если мюнхенцы проиграют «РБ Лейпциг» в матче 23-го тура Бундеслиги. Об этом сообщает издание The Athletic.

«Бавария» может уволить Тухеля в случае поражения от «РБ Лейпциг»
© Чемпионат.com

По информации источника, четвёртое поражение подряд может вынудить руководство «Баварии» пойти на крайние меры, несмотря на то что кандидата на замену Тухелю прямо сейчас у боссов мюнхенцев нет. Напомним, ранее сообщалось, что Томасу не удалось найти общий язык с большинством игроков своей команды. «Баварию» немецкий специалист возглавил в марте 2023 года и привёл мюнхенцев к победе в Бундеслиге в сезоне-2023/2024.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. Игра с «РБ Лейпциг» состоится 24 февраля.

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