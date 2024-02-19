«Бавария» может уволить Тухеля в случае поражения от «РБ Лейпциг»

По информации источника, четвёртое поражение подряд может вынудить руководство «Баварии» пойти на крайние меры, несмотря на то что кандидата на замену Тухелю прямо сейчас у боссов мюнхенцев нет. Напомним, ранее сообщалось, что Томасу не удалось найти общий язык с большинством игроков своей команды. «Баварию» немецкий специалист возглавил в марте 2023 года и привёл мюнхенцев к победе в Бундеслиге в сезоне-2023/2024.