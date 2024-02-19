Защитник «Локомотива» перейдёт в «Торпедо» на правах аренды

Московское «Торпедо» арендует защитника Ивана Кузьмичева у «Локомотива» до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Metaratings сообщал, что стороны находятся в активной фазе переговоров.

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В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в шести матчах железнодорожников во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.