Защитник «Локомотива» перейдёт в «Торпедо» на правах аренды

Защитник «Локомотива» Кузьмичёв перейдёт в «Торпедо» на правах аренды
Московское «Торпедо» арендует защитника Ивана Кузьмичева у «Локомотива» до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Metaratings сообщал, что стороны находятся в активной фазе переговоров.
В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в шести матчах железнодорожников во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 27 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 10 очков.
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