«Сочи» обыграл «Тюмень» на сборе в Турции

«Сочи» одержал победу над «Тюменью» из Первой лиги в товарищеском матче в рамках зимнего сбора в Турции.

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Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе сочинцев отличился Серхио Кордова, еще один мяч в свои ворота срезал вратарь тюменцев Егор Любакова. У «Тюмени» забил Илья Порохов, реализовавший пенальти.

Ранее в понедельник команда Роберта Морено сыграла вничью с «Нефтчи» из Азербайджана — 2:2.