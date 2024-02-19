«Сочи» обыграл «Тюмень» на сборе в Турции

«Сочи» одержал победу над «Тюменью» из Первой лиги в товарищеском матче в рамках зимнего сбора в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе сочинцев отличился Серхио Кордова, еще один мяч в свои ворота срезал вратарь тюменцев Егор Любакова. У «Тюмени» забил Илья Порохов, реализовавший пенальти.
Ранее в понедельник команда Роберта Морено сыграла вничью с «Нефтчи» из Азербайджана — 2:2.
«Сочи» после 18 туров МИР РПЛ набрал 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Сезон возобновится в марте.