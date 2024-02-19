Гаттузо покинул пост главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо покинул свой пост. Об этом сообщает Footmercato. Напомним, французский клуб объявил о назначении итальянца в конце сентября 2023 года.

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По информации источника, Гуттузо чувствует, что не может творить чудеса с имеющимися в его распоряжении игроками и сегодня утром наставник покинул свой пост.

Напомним, ранее Гаттузо тренировал итальянские «Милан» и «Наполи», а также испанскую «Валенсию».