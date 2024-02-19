Семак объяснил, почему Алип выиграл конкуренцию у Ренана

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип смог выиграть конкуренцию у бразильца Роберта Ренана благодаря более надежной игре в центре обороны, заявил в интервью «Матч ТВ» главный тренер «сине бело голубых» Сергей Семак.

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В начале января «Зенит» объявил о переходе 20 летнего Ренана в бразильский «Интернасионал» на правах аренды. Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года. В текущем сезоне 24 летний Алип принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

— Нуралы Алип приходил игроком ротации, но стал центральным защитником основы. В чем его феномен?

— Он выиграл конкуренцию у Роберта Ренана. Это два защитника, которые могли сыграть вместе, но по большей части боролись за одну позицию. Нуралы играл надежнее Роберта. Его сильные качества — скорость и борьба. В этих элементах он очень хорош.

Его прогресс, на мой взгляд, связан с тем, что Нуралы хорошо учится, набирает хорошую форму. Плюс приобрел опыт и освоил те требования, которые есть в команде. Какие то помарки тоже существуют, но в целом то, как Алип выглядел в первой части сезона и как смотрится сейчас в матчах на сборах, не может не радовать, — сказал Семак «Матч ТВ».