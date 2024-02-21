Кержаков признался, что ему не нравилось быть капитаном «Зенита»

«Мне не нравилось быть капитаном. Считаю, он должен быть как можно чаще в игре. А вратарю в этом плане тяжелее. И, как по мне, это расфокус. Я не побегу на другую половину поля общаться. Это просто бесполезная трата сил. Акинфеева можно выносить за скобки всего. Я про остальных», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.