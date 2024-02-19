Тренер «Ариса» Шпилевский высказался о будущем Кокорина

«Пока никаких новостей о будущем Саши нет. Этот вопрос будет подниматься ближе к концу сезона. С ним будет общаться наш президент. В идеальных кондициях Саша очень большой мастер. Думаю, каждый мечтает о таком футболисте», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». В прошлом сезоне россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны. В сентябре 2023 года итальянский клуб вновь отдал Александра в аренду в команду из Лимасола. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.