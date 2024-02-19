«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение по всем делам, кроме расписки Федуна

«В офисе «Спартака» на днях прошла встреча с Шамилем Газизовым, по итогам которой было принято следующее решение: производство по всем делам между «Спартаком» и Газизовым приостановлено, за исключением дела с распиской Леонида Федуна. Между сторонами будет подписано мировое соглашение, сейчас оно оформляется. После физического подписания бумаг мы проведём совместную пресс конференцию, на которой расскажем все подробности. Дело с распиской Федуна будет продолжено в рамках правого поля», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».