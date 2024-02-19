Глава Суперлиги высказался о параллельном существовании с УЕФА

«Могут ли УЕФА и Суперлига существовать параллельно друг другу? На наш взгляд, это не имеет смысла. Мы хотим сделать предложение с таким широким консенсусом, чтобы в нашей модели оказались как можно больше команд с европейскими амбициями, и мы не хотим разделять футбольную семью на два лагеря», — приводит слова Райхарта Derstandard.