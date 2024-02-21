Личка оценил игру «Динамо» на зимних сборах

«Конечно, хорошо, что команда создаёт много моментов и забивает. Это всегда приятно и придаёт оптимизма. С «Крыльями» сыграли две игры, и мне понравились обе. Молодые футболисты тоже показали интенсивный футбол. Когда мы вернёмся в Москву, то уже забудем о сборах и начнём всё с нуля. Потому что очки дают только за матчи в чемпионате», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт «Динамо».