Сборная Таджикистана сменила тренера после исторического выхода в 1/4 Кубка Азии

Грузинский специалист ранее работал помощником Петра Сегрта, который тренировал национальную команду Таджикистана. До сборной Таджикистана Шекиладзе работал помощником тренера в сборной Грузии до 21 года, «Персиресе», «ПСМ Макассаре», «Звезде Градачац», национальных командах Афганистана и Мальдив.

Напомним, сборная Таджикистана на Кубке Азии 2024 года прошла в 1/4 финала турнира, где уступила национальной команде Иордании со счётом 0:1. Соперниками Таджикистана на групповом этапе были сборные Китая, Катара, который по итогу выиграл Кубок Азии, и Ливана. Сборная Таджикистана вышла из группы со второго места.