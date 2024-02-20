У Тухеля все очень плохо. Почему он вот-вот потеряет работу?

Игроки недовольны тренером. А он недоволен ими.

© Чемпионат.com

«Это похоже на фильм ужасов, который не заканчивается», – сказал после матча с «Бохумом» Леон Горецка.

«Бавария» проиграла «Байеру» 0:3, уступила 0:1 «Лацио» в Лиге чемпионов и не смогла обыграть «Бохум» (2:3), который сейчас идёт на 11-м месте. Чемпион Германии отстаёт от команды Хаби Алонсо, которая не проигрывает уже 32 матча, на восемь очков и всё глубже погружается в кризис: гранд выглядит потерянным, разобщённым и безыдейным. На фоне этого слухи об увольнении Томаса Тухеля становятся всё громче, и, хотя руководство публично заявляет о доверии тренеру, его будущее в клубе продолжает оставаться неопределённым.

Ещё когда прошлой весной увольняли Юлиана Нагельсмана, говорили, что команде не хватает драйва, менталитета, агрессии и мощи, которые годами были заложены в ДНК «Баварии». При Тухеле падение продолжилось, и сейчас у фанатов ещё больше вопросов к тому, что происходит с командой. Можно предположить, что коучу просто не повезло: он пришёл в клуб, когда «Бавария» уже начала спотыкаться на своём долгом пути доминирования в Бундеслиге. Но дело явно не этом – Тухель потерял раздевалку, и это стало ключевым моментом его неудач в клубе.

Тухель не наладил контакт с командой. Всё так плохо, что три игрока хотят уйти

Можно быть невероятным гением тактической мысли, но, если ты не умеешь общаться с игроками и находить к ним подход, всё это рано или поздно станет неважным. В эту ловушку и попал Тухель, который не раз публично критиковал своих футболистов. Bild писал, что атмосфера в раздевалке ухудшается с каждым днём, потому что игроки недовольны стилем общения тренера, а также тем, что состав объявляется за несколько часов до матчей. Источник издания также сообщил, что Тухель не общается с игроками сам, а делает это через помощников.

Уже прошлым летом медиа писали, что у тренера конфликт с Йозуа Киммихом: Тухель тогда сказал ему, что он медленный, дав тем самым понять, что место в стартовом составе хавбеку никто не обещает. Также сообщалось про проблемы в коммуникации с Горецкой, но тот всё отрицал. Следом появились новости, что тренером недоволен Маттейс де Лигт, которого специалист после своего прихода усадил в запас, потому что его не устраивал стиль игры защитника. По информации Bild, все трое думают об уходе, потому что не хотят работать с Тухелем.

Дошло до того, что игроки уже открыто критикуют свою команду. Томас Мюллер после одного из матчей сказал, что у футболистов «не получается играть с той же свободой и хитростью, которую они обычно проявляют на тренировках».

«Нам необязательно спорить с тренером – дело не в тактике, – добавил он. – У нас достаточно игроков высокого уровня. Но я говорю о принятии решений с мячом, умной игре, понимании ситуаций. Чувствовать давление – нормально. Но это давление должно превращаться в энергию. Мы же слишком часто усложняем и теряем мяч».

В последнее время ситуация накалилась: Sky Sports писал, что после поражения от «Лацио» Тухель высказал футболистам, что они «не так хороши, как он думал», поэтому ему «нужно просто адаптироваться к их уровню». Может, тренер хотел таким образом разозлить спортсменов, чтобы они вышли на поле в следующем матче и начали вгрызаться в газон, но вместо этого получил обратное – игроки взбесились и в следующей игре с «Бохумом» выглядели ещё хуже. Киммих и вовсе уже перестал сдерживаться: он был так недоволен заменой во втором тайме, что всё недовольство явно читалось на его лице. После финального свистка футболист и вовсе вступил в перепалку с помощником Тухеля – дело чуть не дошло до драки.

Руководство клуба с осторожностью комментирует ситуацию вокруг тренера – верхушка «Баварии» не хочет повторения прошлогодней ситуации с Нагельсманом, поэтому даёт Тухелю возможность спокойно работать дальше, несмотря на негативный фон. Но после «Бохума» даже эта риторика начала меняться: гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен сказал, что «чувствует себя дерьмово», и намекнул, что никаких клятв верности тренеру давать не собирается.

«Было ясно, что вопрос об увольнении рано или поздно возникнет, – также заявил он. – Я не верю в эти чудовищные заявления о поддержке. Сегодня перед нами не стоит вопрос об увольнении Томаса, нам нужно сконцентрироваться на следующих играх. Я знаю, что вы хотите услышать. Но эти клятвы верности обычно заканчиваются через неделю, поэтому я скажу по-своему: это не та проблема, которой мы сейчас занимаемся».

Команда тем временем выглядит раздражённой, недовольной, разобщённой и немотивированной – дело идёт к тому, что игроки в один момент объединятся против Тухеля, и в конечном счёте для него всё закончится печально. Похожее случилось с ним и в «Челси»: инсайдеры сообщали, что одной из причин увольнения немца из лондонского клуба стали летящие в бездну отношения с футболистами. Сейчас сложно представить, что Томас может сделать, чтобы исправить ситуацию в «Баварии»: всё зашло настолько далеко, что остановить несущийся в стену на полной скорости поезд уже будто бы невозможно.

Сам тренер, впрочем, никуда не собирается уходить – говорит, что чувствует полную поддержку со стороны руководства, поэтому планирует бороться до конца и не думает об отставке.

Вариантов на замену Тухелю несколько. Среди них даже Моуринью!

Руководство «Баварии» и правда не хочет принимать резких решений об увольнении тренера по ходу сезона, потому что команда и без того находится в непростом положении. Там что у Тухеля есть поддержка, а футболисты вместе с тренерским штабом должны объединиться и пройти через все трудности вместе. Но это никак не влияет на то, что в медиа регулярно появляются новые имена в качестве потенциальных сменщиков Томаса, а в связи с последними событиями заодно и предполагаемые сроки его увольнения.

Фабрицио Романо и The Times писали про Хаби Алонсо, которого высокого ценят в руководстве. Bild сообщал про возвращение Ханс-Дитера Флика в конце сезона, также упоминалось о кандидатуре Жозе Моуринью, который даже начал учить немецкий. Corriere dello Sport выдало инсайд ещё мощнее – «Бавария» связалась с Зинедином Зиданом и пригласила его на пост главного тренера.