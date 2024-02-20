Летом «Челси» попытается подписать Гарри Кейна

Грядущим летом руководство «Челси» намерено сделать предложение «Баварии» по покупке нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна. Об этом сообщает Football.London.

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По информации источника, шансы на переход Кейна в «Челси» грядущим летом возрастут в том случае, если английский нападающий не сможет завоевать в составе «Баварии» ни одного трофея по ходу нынешнего сезона.

Напомним, до перехода в мюнхенский клуб минувшим летом Кейн с 2009 года находился в системе лондонского «Тоттенхэма». За основную команду «шпор» 30-летний нападающий провёл 430 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 278 голами и 64 результативными передачами.