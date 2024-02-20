Нападающий «Динамо» Смолов получил травму спины

«У меня небольшое повреждение спины. Пока не знаю, сколько пропущу», — сказал Смолов на онлайн встрече с болельщиками.

Напомним, Смолов является воспитанником «Динамо», но покинул клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Фёдор уже выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 год. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Фейеноорд» и «Сельту».