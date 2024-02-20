Артур готов набить татуировку, если «Зенит» выиграет РПЛ

«Рассчитываю, что в ближайшее время мы возьмем титул, и я отмечу это событие новым изображением на теле», – приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».

Также у Артура уже есть татуировка с изображением льва. А лев, как известно, символ «Зенита». Для Артура это тату символизирует силу, скорость и характер.