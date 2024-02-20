Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за Кварацхелию

Руководство испанской «Барселоны» определилось с суммой, которую готово выделить на приобретение грузинского полузащитника итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает BarcaTimes.

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По информации источника, трансфер Хвичи является одним из приоритетов клуба. Предполагается, что он сможет усилить атакующую игру каталонской команды. «Барселона» готова предложить за 23-летнего футболиста €90-100 млн. При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в €80 млн.

Примечательно, что именно с «Наполи» «Барселоне» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 12 марта.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.