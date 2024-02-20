Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за 19-летнего алжирского полузащитника

По информации инсайдера Ивана Карпова , контракт с футболистом подписан на два с половиной года с возможностью продления еще на два. Армейцы отдали за игрока €250 тыс. При этом, подчеркивает источник, полузащитник будет получать зарплату в рублях без привязки к валюте.

Кроме того, инсайдер сообщает, что изначально «УСМ Алжир» не хотел продавать своего игрока в Россию. При этом в клубе за несколько месяцев дважды сменилось руководство, и в какой-то момент переговоры пришлось начинать сначала. Помимо этого, уже после того, как условия сделки были согласованы, алжирский клуб отказался от трансфера за три дня до медосмотра Айссауи в ЦСКА. В итоге все решил отец футболиста, который вместе с ним пришел к президенту клуба и убедил его отпустить игрока.