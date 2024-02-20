Тикнизян не перешел в «Зенит» из-за алиментов

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог перейти в «Зенит» текущей зимой. Но трансфер не состоялся из-за алиментов, сообщил журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин в «СБГ-шоу».

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По информации источника, первая жена запросила бы новые алименты по новому контракту Наира, если бы тот перешел в клуб из Санкт-Петербурга. В «Зените» у Тикнизяна заметно бы выросла заработанная плата.

По информации СМИ, возможный трансфер Тикнизяна мог обойтись «Зениту» в 8 миллионов евро.