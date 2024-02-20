Тикнизян не перешел в «Зенит» из-за алиментов
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог перейти в «Зенит» текущей зимой. Но трансфер не состоялся из-за алиментов, сообщил журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин в «СБГ-шоу».
По информации источника, первая жена запросила бы новые алименты по новому контракту Наира, если бы тот перешел в клуб из Санкт-Петербурга. В «Зените» у Тикнизяна заметно бы выросла заработанная плата.
По информации СМИ, возможный трансфер Тикнизяна мог обойтись «Зениту» в 8 миллионов евро.
После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает вторую строчку с 36 очками. Первый матч после зимней паузы петербуржцы проведут 2 марта на своем стадионе с московским «Спартаком».