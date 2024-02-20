Джикия назначен капитаном «Спартака» на товарищеский матч

Московский «Спартак» объявил состав на товарищеский матч с киргизским клубом «Абдыш-Ата». С капитанской повязкой красно-белых на поле выведет Георгий Джикия.

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Стартовый состав «Спартака» на игру выглядит следующим образом:

Матч между «Спартаком» и «Абдыш-Ата» состоится во вторник, 20 февраля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Долгое время являлся капитаном команды, однако в текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиги (РПЛ) всего шесть матчей из 18. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.