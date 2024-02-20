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Джикия выведет "Спартак" на товарищеский матч с капитанской повязкой

Московский «Спартак» объявил состав на товарищеский матч с киргизским клубом «Абдыш-Ата». С капитанской повязкой красно-белых на поле выведет Георгий Джикия.

Джикия назначен капитаном «Спартака» на товарищеский матч
© РИА Новости

Стартовый состав «Спартака» на игру выглядит следующим образом:

Александр Селихов, Павел Маслов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Леон Классен, Антон Зиньковский, Александр Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Абдыш-Ата» состоится во вторник, 20 февраля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Долгое время являлся капитаном команды, однако в текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиги (РПЛ) всего шесть матчей из 18. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Футбол
Олег Рябчук
Даниил Денисов
Леон Классен
Павел Маслов
Михаил Игнатов
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