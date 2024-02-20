Игрок сборной России отказал «Зениту»

Левый защитник «Сочи» Артем Макарчук отказался от перехода в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на YouTube-канале «СБГ Шоу».

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Сообщается, что Макарчук отказался от перехода в «Зенит» за €5 млн. Защитник «Сочи» не захотел сидеть на скамейке запасных под Дугласом Сантосом и решил остаться в команде. Зимой сине-бело-голубые перевели конкурента Сантоса, Данила Кругового, во вторую команду из-за того, что он подписал контракт с ЦСКА, который будет действовать с лета 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Макарчук провел за «Сочи» 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Он защищает цвета клуба с 2022 года. Также защитник поиграл за «Балтику», «Факел» и «Луч-Энергию».

На счету Макарчука три матча в составе сборной России.