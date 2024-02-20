Агент Лесового рассказал, сколько времени нужно футболисту, чтобы набрать форму
Агент полузащитника «Маккаби» из Хайфы Даниила Лесового Шахар Гринберг заявил, что игроку потребуется около двух недель, чтобы обрести необходимые физические кондиции.
Лесовой в начале февраля перешел в «Маккаби» из московского «Динамо» на правах аренды. В составе израильской команды 26 летний игрок провел три матча.
— У Даниила все идет хорошо. Надо понимать, что он пропустил зимний подготовительный период. Поэтому Лесовому нужно немного времени, чтобы набрать отличную форму. Также необходимо держать в уме, что в чемпионате Израиля не было зимней паузы, лига стартовала летом и продолжается. Но я знаю, что Лесовой на правильном пути, хотя и не могу точно сказать, когда он будет готов провести на поле все 90 минут — все же я не тренер. Полагаю, в течение двух недель он должен быть в порядке. Хочу отметить, что в клубе все довольны Даниилом, ему также все нравится, — сказал Гринберг «РБ Спорт».