Агент Лесового рассказал, сколько времени нужно футболисту, чтобы набрать форму

— У Даниила все идет хорошо. Надо понимать, что он пропустил зимний подготовительный период. Поэтому Лесовому нужно немного времени, чтобы набрать отличную форму. Также необходимо держать в уме, что в чемпионате Израиля не было зимней паузы, лига стартовала летом и продолжается. Но я знаю, что Лесовой на правильном пути, хотя и не могу точно сказать, когда он будет готов провести на поле все 90 минут — все же я не тренер. Полагаю, в течение двух недель он должен быть в порядке. Хочу отметить, что в клубе все довольны Даниилом, ему также все нравится, — сказал Гринберг «РБ Спорт».