Экс-игрок сборной Бразилии назвал Дзюбу великим

«Это сложно. Как же звали того вратаря? Дикань? Паршивлюк, Рохо, Ковач, Макеев. Кстати, Макеев был очень веселым, удивительный парень! Кариока, Ибсон, Жано, Веллитон, Макгиди. И… как же звали того русского?



Да, Дзюба! Великий! Он же потом стал капитаном сборной. Классный игрок. Дзюба очень любил шутить», — сказал Алекс.