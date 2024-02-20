Названа зарплата Мбаппе в «Реале»

Зарплата Мбаппе в «Реале» – 15 млн евро в год, подписной бонус – 150 млн. О соглашении могут объявить, когда встреча мадридцев с «ПСЖ» в ЛЧ станет невозможна (BBC)
Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» свыше 65 млн евро в год.
Как сообщает BBC, форвард заключит с мадридцами пятилетний контракт, согласно которому его зарплата составит 15 млн за сезон.
Также испанский клуб на пять лет растянет выплату 150 млн евро, причитающихся французскому футболисту в виде бонуса за подписание договора.
Вдобавок Мбаппе будет получать определенный процент в результате использования его имиджевых прав.
Утверждается, что пока контракт не подписан. О соглашении может быть объявлено тогда, когда встреча «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет невозможна.
Зарплата Мбаппе в «Реале» – 15 млн евро в год, подписной бонус – 150 млн. О соглашении могут объявить, когда встреча мадридцев с «ПСЖ» в ЛЧ станет невозможна (BBC)
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