Названа зарплата Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» свыше 65 млн евро в год.

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Как сообщает BBC, форвард заключит с мадридцами пятилетний контракт, согласно которому его зарплата составит 15 млн за сезон.

Также испанский клуб на пять лет растянет выплату 150 млн евро, причитающихся французскому футболисту в виде бонуса за подписание договора.

Вдобавок Мбаппе будет получать определенный процент в результате использования его имиджевых прав.