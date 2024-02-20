«Барселона» интересуется 20-летним полузащитником «Штутгарта»

Паула является воспитанником «Боблингена» и «Штутгарта». 20-летний футболист пока не заигран в основном составе, но в этом сезоне сыграл за вторую команду 21 матч, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.