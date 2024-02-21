Уткин оценил игру Бастони после матча «Интера» с «Атлетико» в ЛЧ

Так играть, как он, принося команде массу пользы, он бы не смог, если бы тренер ему не доверял и не помогал в развитии, прежде всего в понимании игровой задачи. Бастони больше, чем очки в таблице, объясняет мне без слов, просто игрой, тонкость и потенциал тренера Симоне Индзаги», — написал ВасиВасилий Уткин в своём телеграм-канале.