«Рубин» объявил о переходе сербского полузащитника Йочича

Сербский полузащитник Богдан Йочич стал игроком казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Предыдущим клубом 23-летнего Богдана Йочича был сербский «Вождовац». Сербский полузащитник подписал контракт с «Рубином» сроком на 4,5 года. Йочич будет выступать в составе казанцев под восьмым игровым номером.

«Добро пожаловать, Богдан!» — написано в заявлении клуба.

По данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.