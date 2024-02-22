«Сочи» отправил полузащитника в аренду в «Сокол»

В составе «Сочи» Батырев провёл 30 матчей с учётом всех соревнований и забил один гол. Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Амира в € 300 тысяч. В нынешнем сезоне Батырев принял участие в 18 матчах, не записав на свой счёт результативных действий.