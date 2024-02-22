«Краснодар» объявил о подписании нападающего Виктора Са

«Краснодар» подписал контракт с 29-летним крайним нападающим Виктором Са. Бразильский футболист перешёл в стан «быков» из «Ботафого». Об этом информирует официальный сайт «Краснодара».

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Сообщается, что на текущий момент все формальности трансфера урегулированы. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.