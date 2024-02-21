Кержаков рассказал, когда думал, что вылетит из состава «Зенита»

«Думал ли я, что вылечу из состава «Зенита» осенью? Да. В периоды ошибок. Сначала с ЦСКА — но там ещё думал, что нет. Потому что кредит доверия определённый имелся. Потом было повреждение, а Дэн играл уверенно. Я вернулся. И понимал, что следующий эпизод будет заключительным. И тут «Локомотив». Гол в ближний.



Моя ошибка! Детская. На ближнем был Круг, но он поднялся выше. Всё по делу. Объяснять тонкости не буду. Может, сделаю это когда-нибудь в специализированном вратарском подкасте», — сказал Михаил Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.