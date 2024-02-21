Кержаков: когда подписал новый контракт с «Зенитом», не хотел ездить на тренировки

«Особенность моего психотипа такая: у меня часто могут меняться внутренние ощущения. Два года назад вообще хотел закончить. Помню, подписал новый контракт и просто не хотел ездить на тренировки. Оставить всё это и никогда не видеть футбол. Прошёл месяц, и всё изменилось. Я встал в ворота и понял, что не хочу заканчивать. Так что давай дождёмся весны», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.