Ибрагимович хочет видеть в «Милане» Конте

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович , ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, настаивает на том, чтобы в случае отставки нынешнего главного тренера «россонери» Стефано Пиоли команду возглавил итальянский специалист Антонио Конте. Руководство «Милана» считает лучшей кандидатурой наставника «Болоньи» Тьяго Мотту. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, внутри клуба превалирует мнение, что Пиоли покинет «Милан» уже летом. «Россонери» в этом сезоне вылетели из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, а в Серии А проигрывают борьбу за титул, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков. Стефано возглавил «Милан» в октябре 2019 года.