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Ибрагимович хочет видеть в «Милане» Конте, руководство клуба делает ставку на Мотту

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, настаивает на том, чтобы в случае отставки нынешнего главного тренера «россонери» Стефано Пиоли команду возглавил итальянский специалист Антонио Конте. Руководство «Милана» считает лучшей кандидатурой наставника «Болоньи» Тьяго Мотту. Об этом сообщает Calciomercato.

Ибрагимович хочет видеть в «Милане» Конте
© Чемпионат.com

По информации источника, внутри клуба превалирует мнение, что Пиоли покинет «Милан» уже летом. «Россонери» в этом сезоне вылетели из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, а в Серии А проигрывают борьбу за титул, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков. Стефано возглавил «Милан» в октябре 2019 года.

Под руководством итальянца «россонери» выиграли чемпионский титул в сезоне-2021/2022.

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