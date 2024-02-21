Названы кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

Названы кандидаты на пост главного тренера мюнхенской «Баварии» после ухода Томаса Тухеля. Имена специалистов публикует Sky Sport.

© Lenta.ru

Отмечается, что главными кандидатами на должность, которая освободится 30 июня 2024 года, являются испанец Хаби Алонсо и француз Зинедин Зидан. В клубном руководстве отдают предпочтение Алонсо, а о заинтересованности в Зидане СМИ сообщали ранее.

О решении «Баварии» расстаться с Тухелем стало известно ранее 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года немецкий специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным и, вероятно, связано с неудовлетворительными результатами мюнхенцев в нынешнем сезоне.

В бытность игроком Алонсо выступал за «Баварию», вместе с которой трижды становился чемпионом Германии и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. С 2022 года испанский специалист возглавляет леверкузенский «Байер», который возглавляет таблицу нынешнего сезона Бундеслиги с 58 очками, на восемь очков опережая идущую второй «Баварию».