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«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)

«Ливерпуль» предпринял шаги по привлечению Хаби Алонсо.

«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе
© globallookpress.com

Мерсисайдцы связались с представителями тренера «Байера», сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Ранее с 42-летним специалистом связалась «Бавария». Сейчас мюнхенцы и «красные» – главные претенденты на Алонсо.

В «Баварии» осознают, что заполучить Хаби будет очень сложно, но он остается приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.

В ходе игровой карьеры Алонсо играл и за «Баварию», и за «Ливерпуль». Тренером «Байера» он стал в октябре 2022-го.

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