Вратарь сборной Аргентины рассказал о слезах команды после речи Месси

«Месси произнес великолепную речь. О говорил о семье и о том, чего стоило нам оказаться на чемпионате мира. Эта речь довела до слез практически каждого из нас. Мы были похожи на компанию друзей, которые отправились в путешествие и добрались до конца.



Он сказал: «Что бы ни случилось, спасибо вам за все, что вы сделали для меня». И еще он сказал: «Вот и все, вот этот момент», — заявил голкипер.