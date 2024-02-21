Кержаков заявил, что не заслуживает прощального матча в «Зените»

«Хотел бы я прощальный матч в «Зените»? Нет. Не думаю, что заслужил это. Скажу так: волей или неволей я всегда сравниваю себя с братом. Не в плане того, что я не такой популярный и крутой. Просто понимаю, что его вклад в «Зенит» был куда выше. И это абсолютно справедливо. Брат заслуживал такой карьеры куда больше, чем я. То, через что он прошёл в детском и юношеском возрасте, было куда тяжелее. Он заслужил красивое прощание, а я — нет. Он был среди тех, кто разогнал «Зенит» до состояния «Сапсана». А я лишь запрыгнул на ступеньку последнего вагона.