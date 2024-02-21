Наумов: В «Спартак» пришел не очень сильный руководитель
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о новом генеральном директоре «Спартака» Олеге Малышеве.
«У них то с Соболевым проблемы, то с Джикией, то тренер им не подходит. Это всё говорит о том, что пришёл не очень сильный руководитель. Мележиков был сильным. Зачем его нужно было убирать, с какой целью?!» – приводит слова Наумова Legalbet.
Новый гендиректор был единственным из членов совдира, кто действительно хотел стать главным в клубе. Для него, как сообщал «Чемпионат», это дело всей жизни.
Сейчас «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 сыгранных туров у команды только 30 набранных очков. В последнем туре красно-белые разгромили «Крылья Советов» из Самары.