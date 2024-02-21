Наумов: в «Спартак» пришел не очень сильный руководитель

«У них то с Соболевым проблемы, то с Джикией, то тренер им не подходит. Это всё говорит о том, что пришёл не очень сильный руководитель. Мележиков был сильным. Зачем его нужно было убирать, с какой целью?!» – приводит слова Наумова Legalbet.