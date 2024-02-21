Апелляционный суд Амстердама на предварительном заседании отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата, оставив приговор о 18 месяцах тюрьмы в силе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. ТАСС

Таким образом, был оставлен в силе приговор, согласно которому обвиняемый приговаривается к 18 месяцам тюрьмы. NSN.FM